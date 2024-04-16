نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين: سعيد بتمسك كبار التحكيم باستمراري وعدم الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أنه سعيد بثقة الجماهير والعديد من كبار التحكيم المصري، بأن أستمر فى الملاعب وأن لا أقرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

وقال إبراهيم نور الدين فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سعيد بتمسك كبار التحكيم المصري بأن أستمر فى الملاعب عقب مباراة الأهلي والزمالك وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف:" للأسف هناك من هاجمني من المختصين، ولذلك أشعر بالحزن، وتاريخي كبير الحمد لله وأول حكم الجميع يطالبه بأن لا يعتزل