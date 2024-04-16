نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت عبد الهادي يشيد بمدافع الزمالك بعد مباراة القمة.. ويكشف أخطاء لاعبي الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حسام عبد المجيد، لاعب الأبيض قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق خلال مباراة القمة أمام الأهلي.



وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت قلقًا من تواجد الثلاثي ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد حمدي في وسط ملعب الزمالك".



وأضاف: "كنت أفضل البدء بمحمد شحاتة في وسط ملعب الزمالك أمام الأهلي.. ناصر ماهر لاعب متميز ويمتلك شخصية قوية، وهو يجيد اللعب في مركز 10 أو 8".



وتابع: "حسام عبد المجيد قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك، ولكن الخطأ الوحيد كان في هدف الأهلي الذي سجله أحمد عبد القادر".



وأكمل: "جميع لاعبو الزمالك تمركزوا بشكل خاطئ في هدف النادي الأهلي، واللاعب الذي تصرف بشكل صحيح هو حمزة المثلوثي فقط".



وأتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "إذا أخذ حسام عبد المجيد نفس تمركز حمزة المثلوثي لكان تصدى واستخلص الكرة".