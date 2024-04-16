نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: تشكيل كولر أخرج جوزيه جوميز من أزمته.. ومحمد شحاتة هو مشروع أحمد حسن جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر أهدر 45 دقيقة أمام الزمالك، في مباراة القمة.



وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شحاتة، لاعب الزمالك هو مشروع أحمد حسن جديد، ووجوده مع نبيل عماد دونجا في وسط ملعب الزمالك أمام الأهلي كان سيفيد الأبيض كثيرًا".



وأضاف: "ناصر ماهر لاعب متميز وسيفيد الزمالك كثيرًا بعد الوصول لكامل مستواه".



وتابع: "تشكيل كولر أخرج جوزيه جوميز من أزمته، جوميز كان ينظر لمباراة القمة فقط، ولكن كولر كان ينظر للمباراة ولمباراة مازيمبي أيضًا".

وأكمل: "كولر دفع بلاعبين لم يلعبوا كثيرًا مع بعضهم البعض، ومن المرات القليلة التي يجري فيها كولر تبديلاته مبكرًا، وهذا اعتراف منه بأن التشكيل أخطأ".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "كولر أهدر 45 دقيقة بتشكيل خاطئ، وخرج من الشوط الأول متأخرًا بهدف نظيف، ولكن الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني بعد التبديلات".