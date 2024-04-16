نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن مواجهة القمة كانت غريبة للغاية، والزمالك كان يريد الخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في تحقيق الانتصار على الأهلي الذي يعاني من الغيابات المؤثرة، ولازال لديه مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يعاني من نواقص كثيرة في الفريق، ولم يستفد الأهلي من خروج زيزو في أول ربع ساعة من اللقاء، ودفاع الأحمر لم يستوعب لعبة الهدف الأول التي تكررت كثيرًا في الشوط الأول، ورامي ربيعة وصل قبل الكرة لكنه لم يمنعها من دخول الشباك بشكل غريب".

وأضاف: " لم أشعر بـ أفشة وعمر كمال عبدالواحد في الملعب اليوم، وهدف الأهلي الذي سجله عبدالقادر كان رائعًا، واللاعب يعيش تحت ضغط واضح في الفترة الأخيرة، والأهداف الثلاث كلها أخطاء دفاعية بما فيهم هدف الزمالك الثاني لـ سيف الجزيري الذي بدأ من رمية تماس، وهناك لاعب في الأهلي لم يشتت الكرة بشكل سليم رغم أنه كان الاقرب لتشتيت الكرة".

وواصل: "الأهلي طمع في المباراة بعد هدف التعادل، وهو ما أثر على النواحي الدفاعية، وكان من الممكن أن يسجل الزمالك الهدف الثالث، وبعض تغييرات الأهلي جاءت متأخرة، وعمرو السولية كان يؤدي بشكل طيب في اللقاء، ولكن محترفي الزمالك كانوا أفضل اليوم من اجانب الأهلي".

وزاد: "موديست لم يقدم شيئا، ورئيس النادي الأهلي كان من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر، وليس عيبًا أن تتعاقد مع لاعب ويفشل، ثم يرحل سريعًا لأنه لم يقدم الإضافة، وهو لم يكن موجودًا من الأساس في اللقاء والأهلي لعب بعشرة لاعبين في القمة".

وأكمل: "من بداية اللقاء، الأهلي كان جيدًا وبعدها الزمالك سيطر على وسط الملعب، لأنه كان يمتلك لاعبين من الذين يجيدون الأدوار الهجومية".

وأتم: "يجب الإشادة بجمهور الأهلي والزمالك، وإبراهيم نور الدين أدى مباراة جيدة، وقرار التراجع عن احتساب ركلة الجزاء كان صحيحا لأن ربيعة لمس الكرة من الخلف، ولم يعرقل الجزيري، والأهم أن اللقاء خرج بسلام، وفي النهاية مبروك للزمالك وهارد لك لـ الأهلي، واللقاء كان متوسط بين الفريقين ولم يكن هناك فرص كثيرة على مدار الـ90 دقيقة".