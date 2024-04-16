نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد سان جيرمان.. أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء 16 - 4 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا إضافة إلي مواجهة العين ضد الهلال فى دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة vs باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 بوروسيا دورتموند vs أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2



دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

العين vs الهلال – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

العهد اللبناني vs النهضة العماني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC