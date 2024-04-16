نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أسباب فوز الزمالك على الأهلى فى القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامى محمد الليثى، أن تشكيل الأهلي كان خاطئ من كولر 100 % ضد الزمالك ومش مفهوم اللعب لأول مرة بكوكا وكريم وليد في الديفندر وموديست في الهجوم.

الكشف عن أسباب فوز الزمالك على الأهلى فى القمة

وتابع: الأهلي خسر بسبب التدوير الغريب في المراكز فجأة تلاقي عمر كمال جناح ايمن وفجأة تلاقي رضا سليم شوية يمين وشوية شمال وتلاقي افشة ديفندر ولاعب وسط مهاجم، والأهلي عنده مشكلة كبيرة في الدفاع هناك ارتباك واخطاء رهيبة للمدافعين وفي اجهاد كبير على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وطبيعي يتراجع مستوى الاتنين.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: تشكيل ولا أروع في الزمالك من جوميز برافو إنه ثبت التشكيلة اللي كسبت الاتحاد وكمان أضاف ليهم سيف الجزيري المعروف بتألقه في الماتشات الكبيرة امام الأهلي الجزيري نفسه سبب من أسباب فوز الزمالك قدم ماتش العمر وسجل هدفين ولا أروع ولا اجمل من الاختراق وسرعة رد الفعل والتركيز وكان رجل المباراة.

وأشار: دفاع الزمالك مع جوميز اختلف كتير في تماسك وفي تركيز وفي رقابة لصيقة للمهاجمين ومفيش هفوات من حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي.

وتابع محمد الليثى: غياب كهربا عن الأهلي مؤثر جدا..كهربا لاعب موهوب ومتحرك وسبب رئيسي في فوز الأهلي على الزمالك في الفترة الأخيرة وغيابه عن مؤثر جدا هجوميا.

وأختتم: ناصر ماهر وده لوحده حدوتة لاعب موهوب جدا شفناه في اكتر من مركز صانع العاب وديفندر تالت وجناح ايسر وعنده دقة رهيبة في التمرير.