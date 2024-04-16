تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري الأبطال.. موقف مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويسعى برشلونة لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب وحسم لقاء اليوم لصالحه، من أجل التأهل للدور لنصف النهائي، بينما يطمح الفريق الباريسي في اقتناص الفوز من ملعب «البلوجرانا»، لتعويض نتيجة الذهاب.

وكان برشلونة قد حسم نتيجة الذهاب لصالحه، بعد الفوز 3-2، على ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- بيرالدو- مينديش.

الوسط: إيمري- رويز- فيريرا.

الهجوم: لي جانج- ديمبيلي- مبابي.