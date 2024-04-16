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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إبراهيم نور الدين يعتذر للأهلي والزمالك بعد تصريحاته عقب مباراة القمة

عاجل - إبراهيم نور الدين يعتذر للأهلي والزمالك بعد تصريحاته عقب مباراة القمة، أثار الحكم إبراهيم نور الدين مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل محركات البحث جوجل عقب تصريحاته التي أدلى بها عقب نهاية مباراة القمة 127 أمس الإثنين.

إبراهيم نور الدين يعتذر للأهلي والزمالك

ونشر الدولي إبراهيم نور الدين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بيان اعتذار الأهلي والزمالك بشأن ما بدر منه من تصريحات بعد القمة التي أدارها أمس في ستاد القاهرة.

وكتب نور الدين عبر حسابه الشخصي بيان طويل توضيحي وجاءت كالتالي:- "توضيح هام، أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل الجماهير المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام ومجالس إدارات الأندية المصرية بصفة عامة.

وتابع: "وأخص بالشكر مجلسي إدارتي قطبي الكرة المصرية الذي أكن لهما كامل التقدير والاحترام، على تقبلهما إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، وأشكرهما على الدعم والمساندة والإشادة بعد مباراة القمة المصرية".

وواصل: "تابعت بكل حرص التصريحات التي فهمت بطريقة خطأ في بعض وسائل الإعلام والتي هدفها الزج باسمي وإثارة الجدل تجاهي وإقحامي في العديد من الأمور غير الحقيقية وغير المبررة".

وأضاف: "أود أن أوضح، أن مباراة القمة هي من أكبر وأعرق مباريات الديربي في الوطن والعربي وإفريقيا حتى لو كانت ودية، وعليه فإن إسنادها لأي حكم لم تكن تكريما له لأنها ليست حقل تجارب أو مباراة صغيرة، بل أن إسنادها لي أو لأي حكم مصري دليل قاطع على أنه قادر بكل ثقة على إدارة اللقاء بشكل مشرف للكرة المصرية بشكل عام بالإضافة إلى أن الحكم الذي يديرها يكون على قدر أهمية الحدث".

وأكمل: "ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق جميع المسابقات المحلية، يسعى جميع المسؤولين على الكرة المصرية لتنظيم جميع المباريات بشكل يتماشى مع التطور الذي يحدث في منظومة كرة القدم بشكل عام".

وأوضح: "وعليه، كان يجب التوضيح بأن ما يثار بشأن مراكز الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز، تم تناوله بشكل خاطئ، لأنني كنت أوضح أن مركز الفريقين في الدوري لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهميتها للجميع سواء داخل مصر أو خارجها بل هي أقل حساسية من المباريات الفاصلة لتحديد بطل للمسابقة والجميع يعلم ذلك".

وأشار نور الدين: بشأن ما تردد عن عدولي في قرار اعتزال التحكيم في نهاية الموسم الحالي، ليس له أي أساس من الصحة، لأنني اتخذت هذا القرار بكل إرادتي لاقتناعي بان هذا هو الوقت المناسب".

وأتم نور الدين بيانه قائلًا: وكان لزاما اختيار الطريقة اللائقة للكيان الذي نشأت فيه والذي يعد الأب الروحي لكرة القدم وهو الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام وإعلامهما والاتفاق ما بيننا علي الطريقه المثلى للإعلان عن قراري الخاص بالاعتزال، لأنه واجب علي ذلك، بعد تقديم رسالتي التحكيمية بكل صدق وإخلاص واحترام، والله الموفق والمستعان فيما هو قادم، تحيا مصر".

إبراهيم نور الدين

تصريحات إبراهيم نور الدين بعد مباراة الأهلي والزمالك

وكان أدلى نور الدين بعدة تصريحات تليفزيونية بالأمس الإثنين عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري المصري الممتاز، أثارت غضب جماهير القطبين، بعدما أعلن عدم اعتزاله عقب هذا اللقاء وأن إذا فكر في الاعتزال سيكون عقب نهائي أو بطولة ليس مباراة في وسط الدوري بين المركزين التاسع والعاشر.