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أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم برناردو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريحات قوية بشأن مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد.

تصريحات سيلفا بشأن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وينتظر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

وأكد برناردو سيلفا في تصريحات صحفية له:" بالتأكيد ريال مدريد يريدون القليل من الانتقام لنتيجة الموسم الماضي، أيضا نحن نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا لنحصل على لقبين متتاليين، ريال مدريد فقط هو الذي حقق الثلاثة، هذه هي الدوافع".

وعن خسارة ليفربول وآرسنال في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أوضح:" لم نكن نتوقع أن يُهدر أرسنال وليفربول نقاطًا في السباق حاليا، ولكن هذه هي كرة القدم،ونتمنى أن نستغل تلك الفرصة ونحن في الصدارة".

