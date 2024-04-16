نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بعد قليل وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وتقام تلك المباراة في إطار مباراة العودة في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب مونتجويك معقل البرسا.

وفاز برشلونة على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

أما باريس سان جيرمان فسيخوض اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينوس، هيرنانديز، مينديز.

خط الوسط: فابيان، زائير إيمري، فيتينها.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

