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أحمد جودة - القاهرة - إقترب العهد اللبناني من التتويج بمجموعة غرب آسيا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعدما حقق الفوز على حساب ضيفه النهضة العماني بهدف دون رد ضمن مباراة ذهاب نهائي أندية غرب آسيا في اللقاء الذي أقيم باستاد بيروت البلدي.

فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

هدف اللقاء الوحيد أحرزه محمد الحلاق لاعب العهد اللبناني عند الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني ليحسم فوز فريقه بجولة الذهاب في إنتظار نتيجة مباراة العودة.

ويستضيف نادي النهضة على ملعبه بالعاصمة العمانية مسقط لقاء الإياب الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 23 أبريل باستاد البريمي الرياضي بمسقط.

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