جوارديولا يحسم الموقف النهائي لمشاركة ووكر ضد ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموقف النهائي لمشاركة النجم كايل ووكر في مباراة ريال مدريد القادمة بعد تعافيه من الإصابة.

وينتظر الجميع المباراة النارية بين مانشستر سيتي أمام نظيره ريال مدريد حيث ستنطلق مساء غدا الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب الظهير الأيمن كايل ووكر عن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد بسبب تعرضه للإصابة.

وأكد جوارديولا في تصريحات له عن موقف ووكر من خوض المباراة:" لقد تدرب بشكل جيد، وهو يشعر بالارتياح، أعتقد أنه سيكون معنا غدا، لدينا جلسة تدريبية أخيرة في الساعة 4 مساءً، ثم نقرر".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.