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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب تايلاند دون 23 عاما من تحقيق الفوز على نظيره العراقي بثنائية دون رد ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم دون 23 عاما التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبل.

المنتخب العراقي يفتتح مشاركته بكأس آسيا دون 23 عاما بالهزيمة أمام تايلاند

المنتخب العراقي لم يقدم المستوى المنتظر من قبل جماهيره القليلة التي تواجدت باستاد الجنوب بالوكرة من أجل متابعة الظهور الأول لمنتخب بلادها الشاب بعدما فرض المنتخب التايلندي سيطرته على مجريات اللقاء بشوطيه الأول والثاني.

واريس شولتونج تمكن من إفتتاح التسجيل لمنتخب تايلند عند الدقيقة 26 من زمن المباراة قبل أن يضيف زميله تيراساك بويفيماي ثاني أهداف المنتخب التايلندي عند الدقيقة 65 لينتهي اللقاء بفوز تايلند بهدفين دون رد.

ويلتقي الآن على استاد خليفة الدولي منتخبي السعودية وطاجيكستان في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة.

