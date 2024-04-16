نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا دون 23 عاما: كوريا الجنوبية تتقاسم اليابان صدارة المجموعة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم دون 23 عاما والتي تقام بدولة قطر في الفترة بين 15 أبريل إلى 3 مايو بمشاركة 16 منتخبا آسيويا.

إفتتح المنتخب الياباني مشاركته في البطولة بالفوز على المنتخب الصيني بهدف كرو ماتسوكي في المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

المواجهة الثانية جمعت بين المنتخبين الإماراتي والكوري الجنوبي حيث تمكن المنتخب الكوري من تحقيق الفوز بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع ليحصد المنتخب الكوري الجنوبي نقاط الفوز الثلاث.

بتلك النتائج يتقاسم المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ويأتي من خلفهما المنتخبين الإماراتي والصيني دون رصيد من النقاط.

