توخيل يكشف جاهزية ثنائي بايرن ميونيخ لمواجهة آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم للتواجد في مباراة آرسنال بدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب فريق بايرن ميونيخ مع نظيره آرسنال مساء غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح توخيل في تصريحات صحفية له أن الثنائي ليروي ساني والحارس مانويل نوير جاهزان للتواجد في مباراة آرسنال القادمة بعد إكتمال تعافيهم من الإصابة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية أكدت في الفترة الأخيرة عدم جاهزية ليروي ساني ومانويل نوير لخوض مباراة آرسنال بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ونظيره فريق آرسنال انتهى بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.