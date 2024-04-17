نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مودرن فيوتشر: واقعة اخفاء الكرات حدثت من الزمالك أمامنا.. ولن نقبل بيع أي لاعب لهم لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة اخفاء الكرات حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

رئيس مودرن فيوتشر: واقعة اخفاء الكرات حدثت من الزمالك أمامنا

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء".

وأكمل: "انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم".

وأضاف: "لم يصلنا إعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد".