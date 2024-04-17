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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هناك عدد من لاعبي الأهلي لا يستحقون اللعب بقميص الأحمر، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

ميدو: هؤلاء اللاعبين لا يستحقون اللعب بقميص الأهلي

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لديه أخطاء، والإدارة لديها أخطاء أيضًا، فهناك لاعبون في الأهلي لا يستحقون اللعب للأهلي".

وأضاف: "هناك مواصفات للاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وهذه المواصفات إذا تسامحت فيها مرة واثنين، يقل مستوى وجودة الفريق، مثلما حدث مع الزمالك بعد فترة بداية الألفينات".

وتابع: "من تعاقد مع أنتوني موديست يجب أن تتم محاسبته.. هو لاعب صاحب مسيرة رائعة، ولكن لا يجب أن تتعاقد معه وهو في آخر مسيرته، ويجب محاسبة من يصر على استمراره في الأهلي، ومن يصر على أن يبدأ المباريات".

وأكمل: "أنتوني موديست لا يستطيع التحرك في بعض مباريات الأهلي، وطاهر محمد طاهر أيضًا سيء للغاية، وليست لديه حلول فردية، هناك ناشئين في الأهلي أداء أفضل منه".

وواصل: "كريم نيدفيد أيضًا لا يستحق اللعب للأهلي، هو سيء في 90% من المباريات مع الأهلي وحتى عندما كان مع مودرن فيوتشر".

واستطرد: "كريم نيدفيد شخص طيب، ولكن مستواه ليس مستوى النادي الأهلي، هو لم يكن يستطيع مجاراة مباراة القمة، كان يلعب أمام لاعبين رائعين مثل ناصر ماهر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك وقت سأقول فيه إن هناك لاعبين في الزمالك لا يستحقون أيضًا اللعب للفريق، لكن أريد أن أمنحهم الفرصة مع الفريق حاليًا".