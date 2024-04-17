نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، والتي أبرزها قمة مان سيتى ضد الريال ولقاء البايرن أمام أرسنال فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الجارى 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ريال مدريد - 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية - beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ X أرسنال – 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت المملكة العربية السعودية - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X سموحة – 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت المملكة العربية السعودية – ONTime Sprots

إنبي X الداخلية – 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية - ONTime Sprots

البنك الأهلي X طلائع الجيش – 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية - ONTime Sprots