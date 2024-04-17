نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأت بالجملة في غيابات الأهلي ضد مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن خروج مروان عطية لاعب الأهلي من حسابات الجهاز الفني للأهلي في رحلة الكونغو التي تبدأ اليوم الأربعاء، لمواجهة مازيمبي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة بآلام في العضلة الخلفية.

تصريحات محمد الليثي

وأوضح محمد الليثى خلال إذاعية: رغم محاولات الجهاز الطبي تجهيز مروان عطية لمباراة الذهاب إلا أن اللاعب لم يستجيب ومازال يحتاج لعدة أيام تأهيل ليتأكد غيابه عن رحلة الكونغو على أن يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل الكونغو المقرر لها 26 أبريل الجاري بالقاهرة.

وأشار: في الوقت نفسه، تأكد غياب امام عاشور وحسين الشحات وديانج عن مباراتي مازيمبي بنصف النهائي حيث يحتاج الثلاثي فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين قبل المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية.

وأضاف؛ يؤدي امام عاشور برنامج تأهيلي بعد جراحة الكتف الأخيرة، كما يواصل ديانج التأهيل للتعافي من جراحة الركبة أما الشحات فيتأهل من الجراحة التي أجراها في عضمة العين.

