أنشيلوتي يخطط في مفاجأة جوارديولا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في مفاجأة بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين غدا الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بالتعادل (3-3).

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يدرس تطبيق الضغط العالي من الأمام مثلما فعل في مواجهة الذهاب، ويرى أن فريقه قدم مباراة جيدة في سانتياجو برنابيو، واستحق نتيجة أفضل رغم أن بعض التفاصيل لم تكن في صالح الملكي.

وأضافت: "رغم ذلك يعتقد أنشيلوتي أن الضغط الأمامي الذي طبق خلال معظم فترات المباراة لم ينجح بشكل كامل، بسبب عدم التنسيق بين جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وانتهى بهما الأمر بالركض أكثر من اللازم، والإرهاق حتى قبل الاستراحة".

وتابعت: "يخشى أنشيلوتي في الوقت نفسه أن يوفر الضغط العالي مساحات خالية لكتيبة جوارديولا، ما يترتيب عليه بعض المخاطر، لذا يفكر في حماية نفسه في الدقائق الأولى".

وأوضحت: "في مباراة الذهاب، ضغط فينيسيوس وبيلينجهام على قلبي دفاع السيتي، كما حاولا منع حارس المرمى أورتيجا من اللعب بشكل مريح، وساعدهما في ذلك ثنائي الوسط فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا، من خلال تقديم مجهود بدني رائع".

وأشارت: "بدا أن الخطة تسير على ما يرام حتى نهاية الشوط الأول، عندما بدأ الإرهاق يؤثر سلبا، حيث سيطر رجال جوارديولا على الكرة، وتغلبوا بسهولة على الضغط العالي للريال، وأصبح ضغط فينيسيوس وبيلينجهام ورودريجو أقل ضررا".