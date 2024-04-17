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أحمد جودة - القاهرة -

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل الملكي لخوض مواجهة مانشستر سيتي، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في إياب دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - توني كروس - فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو، معقل الميرنجي، بالتعادل الإيجابي بثلاثية.