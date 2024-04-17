الرياضة

جوندوجان: أستحق ركلة جزاء.. والعودة كانت مستحيلة أمام باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يرى إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، أنه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، كانت كفيلة بتغيير الأمور، خلال الهزيمة بنتيجة (4-1) ضد باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوندوجان: أستحق ركلة جزاء.. والعودة كانت مستحيلة أمام باريس سان جيرمان

وقال جوندوجان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أنني أستحق ركلة جزاء، كنت أركض والمنافس أعاقني بشكل واضح".

وأضاف: "أخبرت الحكم بأنها ركلة جزاء، وبدلا من احتسابها أشهر لي البطاقة الصفراء".

وعن طرد أراوخو، علق: "هذا هو دوري الأبطال، وبغض النظر عن الخصم، فمن المستحيل العودة إذا تم طرد أحد لاعبيك، نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نسيطر على المباراة قبل الطرد".

وأتم: "بالتأكيد نشعر بالإحباط، كان كل شيء في أيدينا، ثم تركناه لباريس سان جيرمان".

وكان البارسا قد انتصر في الذهاب بنتيجة (3-2) في حديقة الأمراء، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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