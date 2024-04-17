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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مباراة تلا ونبروة بدوري القسم الثاني وحكام اللقاء

تنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لمركز شباب تلا مع نظيره فريق اتحاد نبروة بملعب تلا بالجولة قبل الختامية الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.



جاء تشكيل تلا مكون من..

نور الهواري وخالد الضبع وأحمد مستيك وعلي ناصر ومحمد السيد حبيبه وسعيد المشد ونادر السيد وعمر خليفة ومحمود عبد الحفيظ وهشام سرحان وحماده هلال.



وفي البدلاء يتواجد كلا من..

أحمد تايسون وحازم الصواف ومصطفى صيام ومصطفى سفروته ومحمد رمضان حتاته وعبد الرحمن نبيل كوكو وعمر أمادو صلاح جبر وأحمد عيبد الحميد غباشي.

ويضم تشكيل نبروة كلا من..

محمد سعد ميشو وعبد الله عطيه ومحمد خربوش ووائل فوزي حجو وسعد جمال ومكرم الحميد ومحمد بيبو وخالد علي ومحمد أحمد الحسيني ومحمد سعد ومحمد فوزي.

وتتضمن مقاعد البدلاء..

مصطفى حموده وايهاب ناصر ورفعت ناصر وكريم محمود وعبد الرحمن محمد ويحيى زكريا وأحمد الصباحي وأحمد صالح ومحمد عبد المقصود.

ويقود اللقاء الحكم علاء حافظ يعاونة محمد شفيق وممدوح مرسي وحكم رابع عمر مجدي ومراقب المسابقات ابو الفتوح سعيد ويراقب الحكام الدكتور أحمد ساهر.