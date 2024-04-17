مستقبل مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان على برشلونة: اتخذت قراري النهائي

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أحمد جودة - القاهرة - علق كيليان مبابي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على مستقبله، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



مبابي سجل ثنائية في فوز باريس سان جيرمان على برشلونة برباعية مقابل هدف، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد المباراة، سُئل اللاعب الفرنسي من وسائل الإعلام عن مستقبله، وهل سيغيّر قراره بعد التأهل إلى نصف النهائي، فكان رد مبابي واضحًا: "لا، لا، لا، لقد اتخذت القرار".

وينتهي عقد كيليان مبابي بعد شهرين ونصف مع باريس سان جيرمان، ويبدو أنه أقرب من أي وقتٍ مضى من ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يذهب إليهم بطلًا لـ أوروبا.

اللاعب الفرنسي علق على التأهل: "لدي حلم بالفوز بالبطولة مع باريس، سنحاول الوصول إلى ويمبلي، ومواجهة بوروسيا دورتموند لن تكون سهلة أبدًا، إنه يوم عظيم للنادي وللجماهير".



وسيلعب باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند مباراة الذهاب على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا يوم 30 أبريل الجاري، قبل أسبوع من تكرار المواجهة بملعب بارك دي برانس.