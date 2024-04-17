نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي والداخلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة نظيره فريق والداخلية في المباراة التي تجمعهما على أرضية ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والداخلية في الدوري الممتاز

تنطلق صافرة مباراة إنبي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، ضمن جولات مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والداخلية



ومن المقرر أن تنقل مباراة إنبي والداخلية، عبر شبكة قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

موقف إنبي والداخلية في الدوري

يحتل إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، وذلك من خلال 17 مباراة، فيما يحتل الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من 16 مباراة.

