نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2007 " يفوز على المستقبل سبورت بثلاثة أهداف لهدف واحد بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 16 عام ” الفئة العمرية "2007" بقيادة مدربه محمد السعيد على مضيفه فريق المستقبل سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء بملعب المستقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد عادل، عبد الرحمن سعيد، عبد الرحمن عيد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الحادية والخمسين من 23 مباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب في انتظار باقي النتائج.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المستقبل سبورت بهدف في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن ينجح مصطفى ديشا في احراز هدف التعادل للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني ينجح محمد علي عباس في احراز الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السادسة والعشرين، فيما أضاف عبد الرحمن الشحات الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثانية والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري في المباراة: يوسف الرفاعي لحراسة المرمى، سيف حاتم، محمد علي عباس ، محمد عسران ، محمد فرج لخط الظهر ، محمد غازي، زياد حسام، نادر السيد لخط الوسط، مصطفى ديشا ، عبد الرحمن الشحات، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مالك النحاس، تامر أبو المعاطي، طه حاتم، زياد الدسوقي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمد السعيد مدربًا عامًا ، ك. هشام حمزة مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.