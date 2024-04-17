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أحمد جودة - القاهرة - قامت جماهير نادي ليفربول بتجهيز مفاجأة للاعب منتخب مصر محمد صلاح، وأسطورة فريقهم، وذلك في المباراة التي تقام ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

مفاجأة تنتظر محمد صلاح من جماهير ليفربول

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام على ملعب آنفليد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وصرحت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أن جماهير ليفربول تستعد لحدث تاريخي مفاجيء للاعبهم محمد صلاح، وتعليق لوحة كبيرة له ورفعها في المباراة القادمة أمام توتنهام.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 5 مايو المقبل.