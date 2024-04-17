نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها.. يشهد ملعب الاتحاد مساء اليوم، الأربعاء 17 أبريل 2024، معركة كروية حاسمة بين عملاقي الكرة الأوروبية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة كروية مرتقبة: ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتأتي هذه المباراة بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، لتضع الجماهير في شغف وانتظار لمعرفة هوية الفريق الذي سيحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في الدوري الإسباني على أوساسونا بثلاثية نظيفة، ليؤكد عودته القوية للمنافسة على جميع الألقاب.

بينما يسعى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحقيق فوز يمنحه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وتُعدّ هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا، نظرًا لقوة الفريقين وخبرتهما الكبيرة في البطولة.

فريال مدريد هو أكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا بـ 14 لقبًا، بينما وصل مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي وخسر أمام تشيلسي.

ويملك كلا الفريقان أسلحة قوية في جميع الخطوط، فريال مدريد يعتمد على نجمه كريم بنزيما هداف الدوري الإسباني، وإلى جانبه فينيسيوس جونيور، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

بينما يمتلك مانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي، وإلى جانبه فيل فودين، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المدربين الإيطاليين كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، الذين يعتبران من أفضل مدربي العالم في الوقت الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



ستقام المباراة مساء يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الاتحاد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

حصريًا على بي إن سبورتس

تُبثّ جميع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بما في ذلك مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد:

ستنقل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1، مع تعليق حفيظ دراجي.

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ beIN Sports HD 1 12604 أفقي 27500 3/2

معلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أسندت قنوات beIN Sports مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1 إلى المعلق حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع:أكانجي، دياز، ستونز، جفارديول

خط الوسط: رودري، دي بروينه، برناردو

الهجوم: فودي، جريليش، هالاند

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا