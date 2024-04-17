نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقائمة نارية.. جدول مباريات الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي للسلة (BAL) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر النادي الأهلي قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL).

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين محترفين وهم: مارك ليونز، توني ميتشيل جونيور، ووبرينس آدمز.

وجاء قائمة الفريق الأحمر كما يلي:-

مصطفى كيجو

كريم الجيزاوي

مارك ليونز

توني ميتشيل جونيور

باترك جاردنر

برينس آدمز علي

سيف هنداوي

محمد أبو النصر

أحمد مهيب

إيهاب أمين

مروان سرحان

عمرو الجندي

عمر عرابي

ويتنافس الأهلي في نفس المجموعة مع أهلي بنغازي الليبي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وبانجوي من إفريقيا الوسطى، حيث تتضمن البطولة مباريات بنظام دورين لكل مجموعة.

جدول مباريات الأهلي في المجموعة كما يلي:

الأهلي مقابل سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل، الساعة 7:00 مساءً)

الأهلي مقابل أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل، الساعة 7:00 مساءً)

الأهلي مقابل بانجوي (الإثنين 22 أبريل، الساعة 8:00 مساءً)

الأهلي مقابل سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل، الساعة 8:00 مساءً)

الأهلي مقابل أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل، الساعة 8:00 مساءً)

الأهلي مقابل بانجوي (السبت 27 أبريل، الساعة 8:00 مساءً).