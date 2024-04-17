عاجل.. الزمالك يتسلم حكم عزل حسام المندوه من مجلس الإدارة

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أحمد جودة - القاهرة - استلمت إدارة نادي الزمالك قرارًا قضائيًا يعد تمهيدًا لاستبعاد حسام المندوه، الذي يشغل منصب أمين الصندوق، من تشكيلة مجلس إدارة النادي.

الزمالك يتسلم حكم عزل حسام المندوه

أرسل الدكتور كريم عادل عبيد، القاضي المسؤول عن الدعوى المرتبطة بالقضية، إعلانًا رسميًا إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، يتضمن الحكم الصادر والصيغة التنفيذية له.

ويأتي هذا الحكم القضائي بعد مرور فترة زمنية من النظر في الدعوى رقم 8801 لسنة 78 ق، التي تسببت في عزل حسام المندوه من منصبه كأمين صندوق واستبعاده من تشكيلة مجلس إدارة النادي.

وتعد الجهات المنوطة بتنفيذ القرار كالتالي:

وزارة الشباب والرياضة.

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

اللجنة الأولمبية الدولية.

نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

ويجب التنفيذ الفوري لهذا الحكم القضائي، حيث لم يُلغَ بواسطة أي حكم آخر، وأي محاولة للطعن عليه لا تعوق تنفيذه، من المتوقع أن يتم تنفيذ القرار في غضون الأيام القليلة القادمة.