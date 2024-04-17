نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتدى الوطني ال15 للإعاقة بسلا المغربية يشيد بدور الاولمبياد الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تغيير حياة ذوى الاعاقة الفكرية

حظيت المحاضرة العلمية التي القها د. عماد محى الدين مدير قطاع الرياضة والتدريب الاولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا على اهتمام اكثر من 300 خبير دولي في شئون الاعاقة يمثلون قطاعات حكومية وجامعات رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة والأولمبياد الخاص والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والعائلات والباحثين والمتخصصين، بالإضافة إلى نحو ألف مشارك، وفاعلين وطنيين الذين شاركوا في المنتدى الوطني ال 15 للإعاقة الذى انطلق في مدينه سلا المغربية تحت الرعاية السامة لجلاله الملك محمد السادس ملك المغرب.

وقدم د. عماد في محاضرته لمحة تاريخية عن الاولمبياد الخاص منذ انطلاقه بلاعبه واحده 1968 ليصل اليوم عدد اللاعبين إلى مليوني ونصف لاعب ولاعبه ولما يزيد عن النصف قرن، وكيف ساهمت ممارسة الرياضات الاولمبية لتغيير حياة ذوى الاعاقة الفكرية، وغيرت الكثير من سلوكياتهم وزرعت بداخلهم الكثير من القيم النبيلة كالعطاء والعمل معا وفى اطار جماعي سواء بينهم وبين بعضهم البعض أو مع اقرانهم من غير المعاقين والمتمثل في الرياضات الموحدة، إلى جانب شموله حركة الاولمبياد الخاص لتشمل البرامج الصحية التي تحرص على الاهتمام بصحة اللاعبين قبل واثناء مشاركتهم في الالعاب والمسابقات المختلفة، وبرامج المبادرات والتي تمثلت في الابطال الموحدين بالمدراس أو برنامج اللاعبين القادة والاهتمام بعائلات اللاعبين، وان الاولمبياد الخاص استطاع بالفعل ان يحدث تغير جذري في حياة ذوى الاعاقة الفكرية.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بتكريم البطلات والأبطال الرياضيين في وضعية إعاقة الذين حققوا إنجازات على الصعيد الدولي في مختلف تخصصات رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023، وشمل المنتدى تنظيم العديد من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والفني والرياضي والإبداعي، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ولكافة الفاعلين المعنيين بغية ضمان والسهر على راحتهم.