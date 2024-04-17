شبانة ردا على المندوه: التلميح على السعودية وتركي آل شيخ غير لائق

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أحمد جودة - القاهرة -

تحفظ الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" المذاع عبر قناة شعبي اف ام على تصريحات الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بعد مباراة القمة أمام النادي الأهلي.



وكان المندوه قد تحدث عن عدم رضاء النادى وجماهيره تجاه ميل المنظمين بالسعودية فى نهائى الكأس الاخير للأهلي على حسب قوله.

وقال شبانة: "كلام ميدخلش على ولد في أولى ابتدائي"، واضاف إنه من الممكن تقبل فكرة ان الزمالك فاز في مباراته الأخيرة بسبب اصراره ومستواه الفني إضافة للتوفيق الذي حالفه.

واستكمل حديثه مؤكدا على ان انتماء تركي ال الشيخ للنادي الأهلي ليس جديدا وقد كان رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء اضافه لمنعه اتمام صفقة عبد الله السعيد للقلعة البيضاء قبل سنوات وذلك لا يخفى على أحد.



واختتم محمد شبانة حديثه موجها رسالة للمندوه بإنه من حقه عدم الرضا إذا شعر بالتفرقه في المعاملة هناك بين الاهلى والزمالك وهو ما لم يحدث، كما ان الزمالك لم يرفض الذهاب للسعودية بتأكيدات أحمد دياب.