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أحمد جودة - القاهرة - تقترب نهاية الموسم الحالي لفريق برشلونة بشكل مفاجئ بعد خروجه المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وهزيمته القاسية بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب.

هذا الأمر يضع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، تحت ضغط كبير، حيث يبدو أن مستقبله يعتمد بشكل كبير على نتيجة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

الكلاسيكو يحسم مصير تشافي مع برشلونة

تشير تقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن خروج برشلونة من دوري الأبطال قد يكون العامل الحاسم في مصير تشافي، الذي أعلن سابقًا عزمه مغادرة المنصب بنهاية الموسم الحالي.

حسب هذه التقارير، من المنتظر أن تتخذ إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا قرارًا بشأن مستقبل المدرب بعد مباراة الكلاسيكو، خاصة إذا ما تعرض الفريق لهزيمة.

من جانبه، يبدو أن لابورتا ما زال يؤيد استمرارية تشافي في المنصب، إلا أن الأداء المخيب في دوري الأبطال والتحدي الكبير أمام الغريم التقليدي ريال مدريد قد يؤدي إلى تغيير هذا الموقف. وفي هذا السياق، ترتبط أسماء عدة بمنصب المدرب في برشلونة، مثل رافا ماركيز، وتوماس توخيل، وهانز فليك، وروبرتو دي زيربي.

على الصعيد الرياضي، يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 8 نقاط، مما يزيد من أهمية مباراة الكلاسيكو في تحديد مسار الموسم ومصير تشافي مع النادي.