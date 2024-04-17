الجزيري ليس أولا.. لاعب أجنبي سجل هدفين أمام الأهلي بقميص الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كتب سيف الدين الجزيري اسمه بحروف من ذهب في سجلات مواجهات القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كسر الزمالك العقدة وفاز على الأهلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري.

سجل سيف الدين الجزيري ثنائية فوز الزمالك على الأهلي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجل ثنائية أجانب الزمالك في شباك الأهلي

ليس التونسي سيف الدين الجزيري هو أول لاعب أجنبي يسجل ثنائية في لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

في وقت سابق سجل السوداني خليل سعيد قدري في مباراة الدور الأول ببطولة الدوري لحساب موسم 1959 / 1960 في المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

بهذه الثنائية هو يعد أول لاعب أجنبي يحرز هدفين في مواجهات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يخطف ثلاث نقاط من الأهلي

سجل سيقفف الجزيري أول أهداف الفارس الأبيض ضد الأهلي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، والثاني في الدقيقة 86 من المباراة.

وأحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 73 من زمن لقاء القمة 127 لحساب بطولة الدوري المصري الممتاز.

رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة بعدما خاض 13 مباراة في بطولة الدوري ويحتل المركز العاشر.

فيما يتواجد الأهلي في المركز التاسع من جدول الترتيب لبطولة الدوري المصري بنفس الرصيد ولكن من 11 مباراة.