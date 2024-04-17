نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفوز أو الخروج.. تشكيل ميلان ضد روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة روما، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2024.

وكانت مباراة الإياب بين ميلان وروما والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الفريق اللومباردي، قد انتهت بفوز فريق العاصة الإيطالية بهدف نظيف حمل توقيع مانشيني.

موعد مباراة روما ضد ميلان



يلتقى الجيلاروسي مع ضيفه الروسونيري، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 18 أبريل 2024 على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – ثياو – كالابريا

خط الوسط: ريندرز – لوفتس تشيك – بولسيتش

خط الهجوم: لياو – جيرو – تشوكويزي