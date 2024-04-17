نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكا يقود هجوم طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تقام بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى:محمود شعبان.

خط الدفاع:خالد سطوحى، حسن مجدى، أحمد متعب، عمر طارق.

خط الوسط:حميد ماو، فريد شوقى، يسرى وحيد.

خط الهجوم: عبد الرحمن "شيكا"، عمر السعيد، موسى دياورا.

ويدخل فريق البنك الأهلى المواجهة وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة.