نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تقام بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيله فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile".



وضم التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:محمد أبو جبل

خط الدفاع:محمود الجزار، أيمن اشرف، عاصم صلاح، محمد بسيونى

خط الوسط:محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال، ابراهيم حسن

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، احمد مدبولى، احمد النادرى، سيرجى اكا، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، جريندو، عماد فتحى