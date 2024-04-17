نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الداخلية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة سيد ياسين عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق البترولي مباراة الداخلية المقرر لها بعد قليل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط: أحمد يوسف – أحمد العجوز- محمد حتحوت – محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - يوسف لبيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد ومصطفى دويدار وسيف الخشاب وصلاح زايد ومراون داود ومودي ناصر ومحمد النحاس ومصطفى شكشك ورفيق كابو.



موعد مباراة إنبي والداخلية في الدوري الممتاز

تنطلق صافرة مباراة إنبي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، ضمن جولات مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والداخلية



ومن المقرر أن تنقل مباراة إنبي والداخلية، عبر شبكة قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

موقف إنبي والداخلية في الدوري

يحتل إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، وذلك من خلال 17 مباراة، فيما يحتل الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من 16 مباراة.