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أحمد جودة - القاهرة - فوز جمهوريةشبين وأسوان ودكرنس وأبو قير وتعادل بترول أسيوط بالمحترفين

حقق دكرنس بقيادة حسن موسى فوزا كبيرا على نظيره فريق مكادي بقيادة نبيل محمود، بثلاثية مقابل هدف بالجولة السادسة من دوري المحترفين.

تقدم فريق دكرنس الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسني في الدقيقتين 5 و9 وأضاف محمد رضا الهدف الثالث ثم إدرك شمس محارب هدف مكادى.



- فاز فريق جمهورية شبين بقيادة أحمد جمعة على فريق مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج،، بثلاثية مقابل هدف.

تقدم فريق جمهورية شبين بثلاثية نظيفة منهم هدفين في الشوط الأول عن طريق أحمد قاسم في الدقيقة 38 وأحمد الشامي في الدقيقة 40.

وإدرك استفن اشيلي الهدف الثالث بالشوط الثاني، وفي الدقائق الأخيرة سجل مصر للمقاصة هدف.

-فاز أبوقير للأسمدة بقيادة محمد عطية، على النصر للتعدين بقيادة محمد صلاح، بثلاثية مقابل هدف.

وانتصر أسوان بقيادة تامر أبوجبل، على النجوم بقيادة أشرف السيد، بثلاثية نظيفة سجلها محمد مرسي هدفين ومحمود السيد هدف.

وحسم التعادل السلبي مباراة المصرية للاتصالات بقيادة هاني العقبي، مع بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود