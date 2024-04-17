نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين يكتسح الهلال برباعية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق العين الإماراتي في تحقيق فوزًا كبيرًا أمام نظيره الهلال السعودي، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 26 من زمن المباراة.

كما تمكن رحيمي من تسجيل هدف الهاتريك في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ليعد هذا هو الهاتريك الأول لفريق العين في مرمى الهلال منذ عام 2013.

واستطاع مالكوم دي أوليفيرا من تسجيل هدف الهلال الأول بعد محاولات عديدة على مرمى فريق العين، عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وقضى كاكو على آمال فريق الهلال بتسجيله الهدف الرابع لصالح فريق العين من ركلة جزاء عند الدقيقة 56.

بينما سجل سجل سالم الدوسري هدف الهلال الثاني في المباراة عند الدقيقة 78 من عمر اللقاء، من أجل أن ينقذ ما يمكن انقاذه في ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الهلال والعين على أرضية ملعب المملكة آرينا، يوم 23 ابريل الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.