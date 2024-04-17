نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربان مرشحان لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحديًا كبيرًا في تحديد مستقبل مدربه الهولندي، إريك تين هاج، قبل نهاية الموسم الحالي، يعيش النادي فترة صعبة هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع، ويسعى بكل قوة لتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا.

مدربان مرشحان لخلافة تين هاج

من المتوقع أن يتم إقالة تين هاج بنهاية الموسم الحالي، وقد ظهرت تقارير تشير إلى وجود مرشحين رئيسيين لتولي المسؤولية في مانشستر يونايتد.

وفقًا لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن المدرب روبرتو دي زيربي من فريق برايتون يعد واحدًا من الخيارات المحتملة، حيث ستكلف العملية النادي نحو 15 مليون جنيه إسترليني نظير الشرط الجزائي في عقد دي زيربي.

من ناحية أخرى، يُعتبر جراهام بوتر، المدرب السابق لبرايتون، بديلًا أرخص لدي زيربي، ويحظى بتقدير كبير من قبل إدارة مانشستر يونايتد. بوتر، الذي لم يكن لديه نشاط تدريبي حاليًا، قد يكون الخيار المثلى للنادي في ظل الظروف المالية الحالية.

مع تبقي عام واحد فقط على عقد تين هاج، سيكون له الحق في تعويض بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في حالة إقالته من منصبه.