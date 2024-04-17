نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي الإنجليزي يشعل صراع المنافسة بين كبار أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كبار الأندية الأوروبية سيدخلون منافسة عملاقة وشرسة للحصول على خدمات نجم الدوري الإنجليزي خلال المستقبل القريب.

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فأن كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة البلوز، سيكون محل اهتمام أباطرة القارة الأوروبية للفوز بخدمات في أقرب وقت ممكن.

ويتصدر بالمر صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024 برصيد 20 هدفًا بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الموقع الإسباني، بأن أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر يونايتد وضعت ضمن خططها المستقبلية التعاقد مع كولر بالمر.

ويطلق بعض المحلليين الرياضيين على بالمر لقب "ميسي الإنجليزي" نظرًا للمهارات واللمحات الفنية التي يتشابه بها النجم الإنجليزي مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.