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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد ينتظرها عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم على ملعب ستاد الاتحاد ضمن مواجهات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ونرصد في السطور التالية تفاصيل اللقاء الكامل وكل ما يخص المباراة عن كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد Manchester City VS Real Madrid

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. وانتهت مواجهة الذهاب بين فريقي ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. ويدخل مانشستر سيتي حامل اللقب مواجهة الليلة، بسجل مثالي في دوري أبطال أوروبا بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 22 مباراة متتالية وتحديدًا منذ الخسارة أمام ريال مدريد 1-3، في مايو 2022 في إياب نصف النهائي.

مشاهدة بث مباشر Manchester City VS Real Madrid

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. فيما يلعب ريال مدريد مباراة اليوم، وهدفه الثأر من السيتي واقتناص تذكرة العبور إلى نصف نهائي البطولة المفضلة للملكي، بإقصاء مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي، ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين.

لونين. خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي. خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

ستيفان أورتيجا. خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي. خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش. خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلنج هالاند، فيل فودين.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. وتواجه نادي ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي في 11 مناسبة ببطولة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ الفريقين، استطاع الملكي تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما انتصر مانشستر سيتي في 4 لقاءات، وحسم التعادل 4 مواجهات.

كورة لايف City VS Madrid.. البث مباشر مباراة السيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. وسيتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد أن التقيا في الدور نصف النهائي في موسمي 2021-22 و2022-23. تم تسجيل 20 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة (10 لريال مدريد، 13 لمانشستر سيتي).