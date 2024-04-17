نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بعد راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا والتي انتهت بالتعادل الايجابي لهدفين لكل من الفريقين بالجولة العاشرة من منافسات الدوري.

يستعد الفريق البورسعيدي لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشهد قائمة الفريق لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن،حسين السيد، بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقل طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني من مباراة واحدة عقب طرده من مباراة فيوتشر الماضية.

يغيب الثنائي أحمد عيد، سمير فكري عن هذه المباراة بعد إصابة الأول في الركبة حيث أثبتت الفحوصات الطبية بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال تعرضه لكدمة قوية في مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا الأخيرة،بينما يغيب سمير فكري بعد حصوله علي الإنذار الثالث في نفس المباراة.

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة من 17مباراة خاضهم الفريق البورسعيدي في المسابقة حتى الآن، بواقع 8 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.