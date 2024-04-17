نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مبارة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر دون تقطيع. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مبارة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي دون تقطيع، وذلك في إياب دوري أبطال أوروبا الدور الربع النهائي، الملكي في لقاء من أجل التاريخ وتحقيق إنتصار ثمين خارج الديار لينجح في الصعود بنجاح إلي الدور المقبل من هذه البطولة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب واحدة من أقوي المرشحين لنيل اللقب وحامل اللقب نادي مان سيتي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره ويخسر هذه البطولة بشكل كامل ليستمر غياب الفريق عنها لفترة طويلة، لم يعهدها عشاق الفريق، ويحاول السيتي من جانب آخر تحقيق إنتصار بأي ثمن من أجل الصعود ومعه العديد من الأرقام



مانشستر سيتي يسعي أن يفرض واقع جديد في الكرة الأوروبية بالتفوق علي حساب نادي ريال مدريد في هذه المواجهة وإقصاءه من الدور الربع النهائي،

فهل ينجح بالتفوق علي حسابه وتحقيق إنتصار مقبول علي حساب الملكي أم سيكون هناك نتيجة إيجابية ثمينة لدي الريال، خاصة بعد أن شهدت مباراة الذهاب صخبًا مثيرًا بالتعادل الإيجابي، ويتقابل مانشستر سيتي وريال مدريد مرة أخرى في مباراة الإياب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

شهدت مواجهة الإياب علي ملعب سانتياغو برنابيو تعادل عملاقي أوروبا بنتيجة 3-3 الأسبوع الماضي، وسيكون الفائز بأي نتيجة الليلة في مواجهة نصف النهائي ضد المتأهل من آرسنال أو بايرن ميونخ.

مشاهدة مباراة بث مباشر:

الآن، بعد أن لم يُهزم الفريق في 27 مباراة في جميع البطولات منذ خسارته المتواضعة أمام أستون فيلا في ديسمبر، فإن مان سيتي لا يخدمه سوي الإنتصار الليلة ضد نادي ريال مدريد، حيث سيؤدي التأهل أيضًا إلى معادلة الفريق لأطول سلسلة لا هزيمة على أرضه والمكونة من 42 مباراة، وهو إنجاز تحقق في عام 1921.

لم يخرج مان سيتي من مواجهة على أرضه في الاتحاد بنتيجة سلبية منذ نوفمبر 2022 – قبل كأس العالم في قطر، لكن ريال مدريد وانشيلوتي ليسوا غرباء عن عودة رائعة في دوري أبطال أوروبا ضد نظرائهم الذين يرتدون السماوي، حيث بفضل تسديدة فالفيردي القوية قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي الأسبوع الماضي، لم يتذوق لوس بلانكوس طعم الهزيمة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا 2023-24 ويتجهون إلى مانشستر بسجل مثالي من مبارياتهم الأربع خارج الأرض في النسخة الحالية، وإن كان ذلك الفوز في جميع تلك المباريات بهدف واحد فقط.

ومع ذلك، فإن هدفًا وحيدًا من تشواميني – الموقوف لمباراة الأربعاء – كان كافيًا بالمصادفة ليحقق ريال مدريد الفوز 1-0 على مايوركا في معركة الدوري الإسباني نهاية الأسبوع، مما حافظ على تفوق فريق أنشيلوتي المتصدر بفارق ثماني نقاط عن برشلونة على قمة الترتيب حيث تبقى سبع مباريات.

قد لا يكون سجل ريال مدريد الذي لم يُهزم ملحوظًا مثل سجل مضيفهم، لكن سلسلة من 15 مباراة دون هزيمة لا تزال شيئًا لا يستهان به، ولدى أصحاب الـ 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا بعض التاريخ المانشوني إلى جانبهم قبل رحلة منتصف الأسبوع إلى شمال إنجلترا يوم الأربعاء

