نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان رحيمي يحطم 4 أرقام قياسية في رباعية العين أمام الهلال بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم الدولي المغربي سفيان رحيمي في تحقيق إنجاز كبير بقيادة فريقه العين الإماراتي إلى فوز مذهل على الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت في استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

سجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف رائعة في الشوط الأول من المباراة، في الدقائق 6 و26 و38، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا بثلاثية نظيفة. ورغم هدف مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الشوط الثاني، إلا أن "كاكو" تمكن من تسجيل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 56.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أضاف سالم الدوسري هدفًا آخر للهلال، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الفارق الذي حققه العين.

سفيان رحيمي يحطم 4 أرقام قياسية

الأداء الرائع لسفيان رحيمي وفريقه ليس فقط أسفر عن فوز مهم، بل كسر أرقامًا قياسية عدة:

أولًا، سجل رحيمي هاتريك في مرمى الهلال السعودي، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2013.

ثانيًا، كان هذا الهاتريك هو الأول لفريق العين في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نفس العام، مما يعكس التألق الفردي والجماعي للفريق.

ثالثًا، بفضل هاتريك رحيمي، أصبح العين أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ضد الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأخيرًا، تسببت هذه الخسارة في كسر سلسلة الهلال الطويلة من اللاهزيمة، التي استمرت لمدة 42 مباراة.