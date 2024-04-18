نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة في هجوم الأهلي أمام مازيمبي ورسالة حسام عاشور للأحمر.. إبراهيم سعيد يخاطب كولر وحقيقة رحيل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 18-4-2024 في السطور التالية:

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام مازيمبي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن خطة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهته لنظيره مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بيرسي تاو ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "بيرسي تاو جناح النادي الأهلي يعود من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل".

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حسام عاشور يكشف رسالته التحذيرية إلى نجم الأهلي

كشف حسام عاشور نجم وسط الأهلي السابق، عن رسالته التحذيرية التي وجهها لأحد لاعبي القلعة الحمراء.

قال نجم الأهلي السابق في حواره عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أنه حذر إمام عاشور من السقوط في فخ الإصابة.

وأوضح حسام عاشور: “تحدث مع إمام هاتفيًا، هو لاعب كبير ولا زال لديه الكثير ليقدمه”.

تابع حسام عاشور: “قلت له أنت من الوارد أن تتسبب في إصابة لك، وهذا الحديث كان قبل إصابته، عندما يسقط يجب أن يفعل ذلك بطريقة معينة”.

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موعد أولى جلسات قضية الشيبي ضد حسين الشحات

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، في ظل الاختفاء عن المشهد وعدم حل الأزمات، ومنها مشكلة حسين الشحات ومحمد الشيبي، بعد اللجوء للقضاء المدني من جانب لاعب بيراميدز.

قال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل من حق محمد معروف اللجوء إلى المحكمة والقضاء المدني بعدما حدث في لقاء نهضة بركان وأبوسليم الليبي، كل الآراء أصبحت تصنف (أهلي وزمالك)، وهل أصبح اتحاد الكرة راضٍ عن ذلك".

وأضاف: "اتحاد الكرة عقد جلسة مع بعض مسئولي الفيفا من أجل تطوير كرة القدم المصرية، وحتى الآن هم عاجزون عن حل مشكلة الشحات والشيبي، ولجأنا إلى العديد من خبراء اللوائح من أجل معرفة أحقية الأطراف في اللجوء للقضاء، بينما أعضاء الجبلاية في (حالة نوم عميق)".

وواصل: "نريد معرفة هل من حق الشيبي اللجوء للمحكمة أم لا، ولجنة الانضباط قامت باستدعاء اللاعبين كثيرًا، ولكن (كله في الهواء) فشنك، ولا أعرف هل تم التحقيق مع لاعب بيراميدز أم لا".

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إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ كولر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا بد أن يكون في كامل تركيزه خلال الفترة المقبلة بعد خسارة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر تغير كثيرًا عن الفترة السابقة، وأنا أقول له أنه لا بد أن يكون كما كان، وأن يكون في كامل تركيزه خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة مباراة الزمالك في الدوري".

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حسام عاشور يكشف مفاجأة حول مستقبله

كشف حسام عاشور نجم وسط الأهلي السابق، عن خطوته التالية بعد اعتزال لعبة كرة القدم كما وجه رسالة خاصة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

قال حسام عاشور في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وأضاف حسام عاشور: “سأحصل خلال الأيام المقبلة، على دراسات من أجل خوض تجربة في مجال التدريب، وأشعر أنني بإمكاني تقديم شيء جيد في هذا الاتجاه”.

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الأهلي يحسم الجدل حول استمرار موديست

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، الجدل المُثار حول إمكانية تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بعد وصوله لنسبة مشاركة مُحددة رفقة الفريق الأول لكرة القدم.

أشار الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، إلى أن هناك بند في عقد الفرنسي موديست، حال تحققه سيتم تجديد عقده تلقائيًا لموسم جديد.

قال شوبير: “يوجد بند في عقد موديست حال مشاركته بنسبة 75% من الموسم الأول له مع الأهلي، يجدد العقد تلقائيًا لموسم إضافي، ولكن بشرط أن يشارك أساسيًا، وهو حاليًا تبلغ نسبة مشاركته مع الفريق 38%”.