تأكد غياب كارفاخال عن موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب لاعب الفريق الإسباني، داني كارفاخال، الذي يشغل مركز ظهير أيمن في صفوف ريال مدريد، عن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأكد غياب كارفاخال عن موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

هذا الغياب جاء بعد أن تلقى كارفاخال بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الإياب من دور ربع النهائي للبطولة.

يُعتبر كارفاخال من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث كان ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ريال مدريد سيواجه بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، تقرر أن تقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ، في الثلاثين من أبريل الحالي، فيما ستقام مباراة الإياب في السابع من مايو.

وفي المباراة الأخرى في دور النصف النهائي، سيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي ببوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي بعد تعادل مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3 و1-1 على التوالي، وفاز في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.