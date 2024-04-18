جوميز يستقر على بديل زيزو أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بفارغ الصبر نتائج الفحوصات الطبية التي سيُجريها اللاعب أحمد مصطفى زيزو اليوم الخميس.

يأتي هذا لتحديد مدى إصابته وجاهزيته للمشاركة في لقاء دريمز الغاني المقرر السادسة مساءً يوم الأحد المقبل، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

جوميز يستقر على بديل زيزو أمام دريمز

من المتوقع أن يُخضع زيزو لفحوصات الرنين المغناطيسي اليوم، وذلك لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها في كاحله خلال مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي، بعد انحسار الورم في قدمه.

وفي حال تأكدت إصابته، من المحتمل أن يُعوّل على النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" كبديل له في مركز الجناح الأيمن، أو على سيد عبد الله "نيمار"، وهو الخيار الذي بدا واضحًا خلال التدريبات الأخيرة للفريق، حيث أبدى جوميز حرصه على إعداد بديل لزيزو.

فريق الزمالك يستعد بجدية لمواجهة دريمز الغاني في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، بتواجد جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.

يسعى الفريق لتحقيق فوز مهم وبأكبر عدد ممكن من الأهداف، بهدف تسهيل مهمته في مباراة الإياب المقررة في غانا بتاريخ 28 أبريل، خاصة مع طموح الفريق في بلوغ النهائي والتتويج بلقب البطولة التي فاز بها في عام 2019.