نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لونين: الآن الجميع يعرفني وكنت محظوظًا في التصدي لركلة برناردو سيلفا.. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدوري الأوكراني أندري لونين لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالتأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، بعدما تعادل ذهابًا 3-3، وإيابًا 1-1، ليضرب موعد مع بايرن ميونخ.

وقال لونين في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "هناك مباريات لا يمكنك فيها الحصول على الكرة وإثبات أنك الفريق الأفضل، قد تكون كذلك دون الكرة".

وأضاف: "عندما تعلم أنك ستعاني، يجب أن تعرف كيف تعاني وتركض جيدًا، خاصة وأنت تلعب خارج ملعبك لمدة 120 دقيقة ضد فريق بقوة مانشستر سيتي".

وأضاف: "أشكر زملائي على الجهد الذي بذلوه للدفاع عن مرمانا، يجب أن أعترف إنني لم أتمكن من الركض 5 دقائق مثلما فعل زملائي".

وشدد: "حضّرت لكل شيء في ركلات الترجيح، درست جميع لاعبي مانشستر سيتي وأين يسددون، وقبل ركلات الترجيح تحدثت مع زملائي حول ذلك، وجميعهم كانوا يحفزونني"

وأكمل: "لحسن الحظ في تسديدة برناردو سيلفا لم أذهب في زاوية، قلت لنفسي سأقف لأن هناك من قد يخاطر ويسدد في منتصف المرمى، وهذا ما حدث بالفعل".

واختتم: "لقد كانت تجربة صعبة، قد تكون أصعب مباراة في مسيرتي، لم أعتاد على مثل هذه المباريات، لكنني خضتها بشخصية ريال مدريد، وتمكننا من التأهل لنصف النهائي، وأعتقد أن الجميع يعرفني الآن".